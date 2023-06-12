Метастази в мозку: популярна акторка Шеннен Доерті повідомила шанувальникам жахливу новину

Популярна американська актриса Шеннен Доерті повідомила своїм численним шанувальникам невтішну новину. Всупереч зусиллям, що докладаються, рак молочної залози, на який вона хворіє з 2015 року, поширився на головний мозок. 52-річна зірка серіалів «Усі жінки — відьми» (відомий також під назвою «Зачаровані») і «Район Беверлі-Гіллз» (друга назва — «Беверлі-Гіллз, 90210») продовжує боротися, проте розуміє, що шансів у неї не так багато.

«5 січня комп'ютерна томографія показала метастази в мозку. 12 січня я пройшла перший цикл радіотерапії», — повідомила деякі подробиці актриса.

В емоційному відео в Instagram Доерті показала, як їй доводиться мучитися, коли вона проходить сеанси променевої терапії. Їй доводиться надягати спеціальну маску, що щоразу викликає у неї напади непереборного страху, оскільки Шеннен страждає на клаустрофобію. Але іншого способу боротися з раком мозку не існує, підкреслила актриса.

Доерті вперше оголосила про свій діагноз у 2015 році. Вона пройшла лікування, і хвороба ніби відступила. Однак у 2019 році з'ясувалося, що рак повернувся і перейшов у четверту стадію.

Пост актриси в Instagram викликав потужну реакцію. Підтримку висловили не тільки шанувальники, а й колеги Доерті, акторки Сара Мішель Геллар і Сельма Блер.

Своїм прикладом і відвертістю Шеннен показує, що хворі на рак четвертої стадії в змозі вести продуктивне життя і боротися.

Моральна підтримка вкрай важлива для Доерті. У квітні актриса розлучилася зі своїм третім чоловіком Куртом Ісварієнко. Вони прожили в шлюбі 11 років.

На фото в заголовку Шеннен з Люком Перрі, партнером в серіалі «Район Беверлі-Гіллз»

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