Українці, які були змущені евакуюватися з Херсонщини після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, мають право на допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

«Люди мають право за місцем свого тимчасового проживання, нехай і короткострокового, скільки б часу вони там не проживали на час ліквідації наслідків, і на статус внутрішньо переміщених осіб та на ті виплати, які під це передбачені», — наголосила вона під час телемарафону.

Нагадаємо, що ВПО на проживання виплачують по 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.

Щоб отримати державну допомогу, евакуйованим потрібно як зареєструватися як ВПО та подати заявку.

Це можна зробити як особисто, так і онлайн:

через ЦНАПи громади за новим місцем проживання;

через орган соцзахисту населення чи уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

через мобільний застосунок «Дія» (при реєстрації потрібний доступ до інтернету, а також потрібно ввімкнути геолокацію на телефоні).

При реєстрації офлайн потрібно при собі мати:

заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

документ, що посвідчує особу заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження дитини (за необхідності).

Також мешканці Херсонської області, які втратили свої домівки, підпадають під дію закону щодо компенсацій за пошкоджене та знищене майно по програмі «єВідновлення», пише «РБК-Україна».

За словами народної депутатки Олени Шуляк, в законі передбачено, що знищення чи пошкодження майна може бути не тільки в результаті обстрілів, а й через інші дії російських агресорів.

«Те, що відбулося внаслідок руйнування Каховської ГЕС — підтоплення, знищення, пошкодження будинків, обов'язково підпаде під дію закону про компенсації», — зазначила вона.

Ексклюзивний матеріал «Син загруз у фекаліях. Нас заливає не лише водою, а й вмістом вигрібних ям»: жителька Херсону про наслідки підриву Каховської ГЕС" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Херсонської ОДА

118

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram