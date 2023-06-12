У мережі показали, як виглядає Каховське море після теракту росіян (фото, відео)

Після підриву росіянами Каховської ГЕС Каховське водосховище почало втрачати воду. Станом на ранок 12 червня рівень води у водосховищі продовжує знижуватись. Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

«З водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб. км води. Станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м. За даними Укргідрометцентру, відучора по гідропосту „Нікополь“ вже немає можливості вимірювати рівні води оскільки вода відійшла від пункту спостережень. Наразі шукають можливі шляхи визначення рівня та об'єму води Каховського водосховища. Рівень води в Дніпрі на позначці „Херсон“ знизився на 2 метри й становить 3,6 метра. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1−5 см за годину. У районі природного парку „Нижньодніпровський“ вода поступово сходить. Продовжується обміління акваторії у нацпарку „Кам'янська Січ“ на 8,5 метрів. Рівень води р. Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи повільно знижується. Натомість вода поступово продовжує прибувати в Миколаївській області», — йдеться у повідомленні.

В ДСНС України повідомили, що станом на 08:00 12 червня на р. Дніпро у створі поста «Херсон» спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 3,31 м. На Каховському водосховищі у створі поста «Нікополь» відмічається зниження рівня води (з моменту аварії) на 7,73 м.

Через різке обмілення водосховища загинула флора та фауна водойми. А через спеку залишки живності та водоростей починають гнити, поширюючи неприємний запах.

Як писали «ФАКТИ», підрив росіянами Каховської ГЕС серйозно вплинув на основне джерело прісної води на окупованому Кримському півострові — Північно-Кримський канал.

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