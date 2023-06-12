Біснуються: окупанти намагаються применшити українські здобутки

Збройні сили України під час контрнаступальних операцій досягли успіхів і звільнили кілька населених пунктів. У рф намагаються применшити значення втрати контролю над ними та факту прориву власних ліній оборони. Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни в новому звіті.

Як повідомляється, українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і звільнили території 10 та 11 червня. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська проводять наступальні операції в районі Бахмута, а російські джерела повідомили про продовження українських наземних атак на північному та південному флангах Бахмута. Геолокаційні дані та російські джерела вказують на те, що українські сили звільнили кілька населених пунктів під час наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на заході Донецької області.

Російські джерела повідомляють, що українські сили продовжують наступати на південний захід від Оріхова в Запорізькій області, і що українські сили досягли успіхів у цій місцевості. Українські війська візуально підтвердили просування на заході Донецької області та заході Запорізької області, що підтвердили російські джерела, але намагалися применшити його значення. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська просунулися на півдні України на 300 — 1500 метрів. Маляр та інші українські та російські джерела повідомили, що українські війська досягли успіхів на південь від Великої Новосілки в період з 10 по 11 червня, в тому числі звільнили Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.

Деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у «сірій зоні» або на спірних територіях, або що українські війська діють на територіях, які російські війська не повністю зайняли до початку українських атак на півдні України. Російські джерела, ймовірно, називають просування українських військ через російську оборону захопленням «сірих зон», щоб применшити українські досягнення і не повідомляти про прориви українських військ через оборонні рубежі. Ганна Маляр заявила, що російські війська перекидають свої найбільш боєздатні підрозділи з херсонського напрямку на бахмутський і запорізький напрямки, але заяви про український прорив наразі передчасні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що путін занервував через український наступ, адже росії не вистачає сучасної зброї.

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