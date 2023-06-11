Проявили кмітливість: в ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного

Українські військові звільнили Благодатне Донецької області від окупації завдяки проявленій кмітливості.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«Це на межі Донецької та Запорізької областей. З великою відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне. Це нижче Великої Новосілки. Зробили це воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша», — повідомив речник.

Схематична карта місцевості

Він розповів, що операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами.

«Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість, зробили гранатометом діру в стіні клубу, через неї зайшли всередину і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися. Одночасно звільнили й школу», — повідомив речник.

Він заявив, що вході операції вдалося взяти в полон шість російських військових. З них представники «МВД ДНР» і двоє російських військовослужбовців.

«Прапор вивісив боєць на псевдо «Олімп», — наголосив він.

Нагадаємо, що нині основні зусилля ворога сконцентровано на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, де минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень з армією рф. Зокрема на Бахмутському напрямку ворог намагається просунутися у напрямку Богданівки, однак успіху не мав.

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