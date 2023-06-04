Як «продовжити життя» розрядженому смартфону: дев'ять простих, але важливих кроків

На продуктивність роботи смартфона впливає не лише правильна зарядка гаджета.

Видання itechua.com дає кілька корисних порад, які дозволять довше користуватися телефоном після заряджання.

1. Вимкнути GPS

Один з основних споживачів заряду — активний GPS-модуль. Чим гірший сигнал, тим більше енергії витрачається для пошуку стабільного зв’язку. Якщо ви не користуєтеся функцією GPS-навігації, краще вимкнути її, щоб зберегти заряд батареї.

2. Без вібрації

Вібрація, яка супроводжує дзвінки та сигнали, дуже енерговитратна. Якщо ви не хочете повністю вимкнути цю опцію, її можна вимкнути частково.

3. Обмежити 3G/4G

Користування високошвидкісний інтернетом призводить до швидкої розрядки смартфона. Модуль 2G споживає набагато менше енергії.

4. Не перегрівати

Не варто тримати смартфон на прямому сонці — оптимальна температура має бути в межах від 16 до 22 градусів.

5. Не переохолоджувати

Літій-іонні акумулятори на морозі швидко втрачають заряд. Щоб уникнути швидкої розрядки батареї смартфона, краще тримати його, наприклад, у внутрішій кишені куртки.

6. Зменшити яскравість

Підсвічування екрана є енерговитратним. Для продовження часу роботи пристрою варто знизити яскравість до комфортного рівня і вимкнути авторегулювання, оскільки воно також споживає енергію.

7. Сплячий режим

Для збільшення часу роботи вашого смартфона рекомендується налаштувати (зменшити) час переходу пристрою в сплячий режим.

8. Режим польоту

Його можна використовувати, коли необхідно заощадити заряд. Функція дає змогу вимкнути стільниковий зв’язок, WI-FI, Bluetooth і GPS, а опції читання книг, прослуховування музики та перегляд відео залишаються доступними.

9. Прибрати зайве

Видаліть непотрібні програми. Багато з них запускаються автоматично і працюють навіть якщо ви не використовуєте їх на своєму пристрої. Деякі з таких програм мають звичку стартувати без вашої згоди і витрачати ресурси смартфона. Пройдіться списком встановлених програм і видаліть усі додатки, які ви не використовуєте або які залишили, сподіваючись на те, що вони коли-небудь знадобляться.

Матеріал про те, чому смартфон краще тримати екраном вниз, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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