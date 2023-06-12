«Здатний підготувати народ до неминучої поразки росії»: Ігор Ейдман про «кухаря путіна»

Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман, який раніше розповів про перші ластівки майбутньої відплати в росії, поділився думками щодо майбутніх наслідків конфлікту між головою ПВК «Вагнер» євгеном пригожіним і міністром оборони росії сергієм шойгу.

«Заколот та «Брестський мир»

Шойгу наказав російським «добровольчим загонам» до 1 липня укласти контракти з міністерством оборони. Пригожин відразу ж послав його подалі, сказавши, що співробітники ПВК Вагнера контракти з шойгу не укладатимуть.

Стрєлков-Гіркін вже встиг назвати дії пригожина військовим заколотом.

Це ще один крок до прямого зіткнення збройних сил під командуванням МО та банди Вагнера на чолі з пригожіним. Після 1 липня вагнерівці опиняться поза законом, якимись незрозумілими гопниками зі зброєю, носити яку без контракту з МО вони просто не мають права. А далі міністерство оборони має їх роззброїти та інтернувати, принаймні до того моменту, поки вони не підпишуть контракт.

Можна припустити, що за пригожиним надішлють групу захоплення з ГРУ. А його головорізів просто на базах візьмуть в облогу, з вимогою виходити без зброї.

Цілком ймовірно, що почнеться реальне мочилово, переможцем з якого на першому етапі вийде більш підготовлена та мотивована ПВК Вагнера.

Пригожину необхідно, доки «снаряди не закінчаться», розкачати армію проти командування, а плебс проти влади. Чим він останнім часом фактично займається. Тільки це може врятувати його.

Таке завдання понад сто років тому вирішив інший лисий у кепці на броньовику. У нього теж була своя ПВК, яка називалася «червоною гвардією», яку також влада у нього намагалася відібрати.

Пригожина може підтримати солдатська маса, молодший та середній офіцерський склад, і навіть частина правлячої верхівки. Їй він буде вигідний як людина, яка здатна підготувати народ до неминучої поразки росії. Пригожин зможе безболісно продати охлосу поразку, супроводживши його антиелітною популістською демогогією та розправою з цапами-відбувайлами в особі керівництва армії, окремих олігархів та бюрократів. путін на це не здатний.

А для спрощення міжнародних контактів кривавий кухар може поставити маріонетковим президентом якогось менш замаранного у військових злочинах поплічника.

Пригожин ніякий не урапатріот, а абсолютно прагматичний кримінальний злочинець. Всі ці маячні імперські ідеї йому даремно не потрібні. Цікавлять його лише гроші та влада. Якщо він переможе — укласти новий «Брестський мир» (капітуляцію по суті) з Україною та Заходом. Іншого раціонального виходу в нього просто не буде", — написав Ігор Ейдман.

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