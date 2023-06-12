«Занадто довго була самотньою»: Дженніфер Еністон боїться помилитися при виборі нового бойфренда

Дженніфер Еністон не дуже пощастило в особистому житті, хоча у 54 роки вона вражає фанатів своїм чудовим виглядом. Після двох невдалих шлюбів акторка не горить бажанням знову шукати партнера, бо боїться помилитися. Тому Еністон вирішила звернутися по допомогу до своєї подруги Барбри Стрейзанд. Поділившись новинами про новий проєкт Стрейзанд, голлівудський інсайдер розповів, що саме Еністон шукає у своїх наступних стосунках.

За словами інсайдера, минулий досвід Дженніфер Еністон зробив її перебірливою. Після розлучення з Джастіном Теру Еністон було дуже важко заспокоїтися. І подруга Еністон Барбра Стрейзанд наполегливо працює над пошуком потенційних наречених. Про це інсайдер розповів журналу Closer: «Барбра давно захоплюється Джен і сповнена рішучості знайти їй ідеальну пару. Вона робила це для інших і відчуває, що може виконати роботу, з якою всі інші, здається, не впоралися. Вона чаклує, планує звані вечері, де Джен буде сидіти поруч з кимось дуже милим».

Оскільки минулий досвід зробив Еністон перебірливішою, актриса сповнена рішучості зробити все правильно, без допомоги будь-яких додатків для знайомств. Ба більше, Стрейзанд не турбує вік залицяльників. Однак для неї важливо, щоб потенційний кавалер поділяв спосіб мислення Дженніфер Еністон:

«Барбра не стільки дивиться на вік потенційних кавалерів — молодший чи старший підійде, головне, щоб він думав так само, як Джен, і щоб був потенціал для романтики й хімії».

Інсайдер також розповів, що Еністон, на жаль, занадто довго була самотньою.

«Джен відчуває певне полегшення від того, що вона отримує таке привілейоване ставлення від Барбри. Вона занадто довго була самотньою, хоча ніколи б не зізналася в цьому публічно».

Тепер все, що залишилося зробити, це довіритися Стрейзанд і її магії, щоб знайти Еністон свого нового партнера. Всі холостяки в Голлівуді знають, з ким потрібно подружитися, якщо вони хочуть отримати шанс з Еністон.

Раніше Еністон опублікувала в інстаграмі відео, на якому вона приїжджає до магазину Ulta, де зараз продаються її засоби з догляду за волоссям Lolavie.

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