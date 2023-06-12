Україна відзначила дебют Реброва гольовою феєрією на полі Німеччини: відеоогляд матчу

У понеділок, 12 червня, у Бремені на арені «Везерштадіон» пройшов товариський матч між національними збірними Німеччини та України.

Товариський матч

Німеччина — Україна — 3:3

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Соболь, 78), Степаненко (Ігнатенко, 64), Судаков, Циганков (Зубков, 71), Мудрик (Піхальонок, 78), Ярмоленко (Малиновський, 64), Довбик (Ванат, 64).

Голи: Вольф (6), Хаверц (83), Кімміх (90+1, з пенальті) — Циганков (18, 56), Мудрик (23).

Для обох суперників звітний поєдинок мав особливе значення. Бундестім проводив свій ювілейний, 1000-й, поєдинок в історії, вийшовши на гру в особливих футболках, а «жовто-сині» дебютували під керівництвом Сергія Реброва, якого лише кілька днів тому офіційно представили громадськості.

У попередні роки Німеччина та Україна провели між собою вісім матчів, і в жодному з них нашій збірній не вдалося перемогти. Не мали наміру програвати підопічні Ханса-Дітера Фліка й у цьому поєдинку, продемонструвавши серйозний настрій із перших хвилин. Вже в дебюті зустрічі супермомент був у Фуллькруга, який скористався помилкою Мудрика під час передачі, але з центру штрафного майданчика не поцілив у кут воріт.

Утім, як виявилося, взяття воріт бундестім відклав лише на кілька хвилин. Незабаром Вольф, отримавши м'яча в центрі штрафного майданчика, пробив по воротах «жовто-синіх», і м'яч рикошетом чи то від Фуллькруга, чи то від когось із наших захисників залетів у сітку повз Трубіна — 1:0.

Відкривши рахунок, господарі не думали зменшувати оберти — зокрема, Раум не влучив із гострого кута у рамку воріт, замикаючи простріл Брандта. Але наші хлопці не просто вистояли, а й знайшли момент, аби зрівняти рахунок. «Жовто-сині» організували швидку контратаку, Тимчик із правого флангу вивів до воріт Циганкова, і футболіст іспанської «Жирони» з меж штрафного майданчика пробив точно в дальній кут. Була підозра на офсайд у нашого футболіста, але відеоповтор лише підтвердив легітимність взяття воріт — 1:1!

Задовольнятися малим й одразу відходити на захист наші хлопці не стали, і за п'ять хвилин забили другий м'яч. Ярмоленко на правому фланзі відібрав м'яча у суперника, віддав на Тимчика, а захисник «Динамо» прострілив у штрафний майданчик. Циганков пропустив на Мудрика, і після удару представника лондонського «Челсі» та рикошету від захисника м'яч знову опинився в сітці воріт — 1:2! Запахло сенсацією…

Щоправда, поразка ніяк не входила до планів Німеччини, яких із трибун «Везерштадіону» підтримували майже 40 тисяч глядачів. І футболісти бундестім активно йшли вперед — Горецка, замикаючи простріл із правого флангу, зовсім трохи не влучив у ворота, флангову передачу Раума перехопив Трубін, а Фуллькруг, замикаючи на дальній стійці навіс зліва, пробив над поперечиною. Перед самою перервою Тимчик до своїх двох гольових передач міг записати і гол, але після скидки Ярмоленка не влучив у кут воріт. У підсумку відпочивати команди пішли за мінімальної переваги «жовто-синіх».

У другому таймі доволі швидко нашим хлопцям вдалося збільшити свою перевагу. «Дубль» оформив Циганков, але заслуга у взятті воріт цілком і повністю Довбика, який відібрав м'яча у суперника та викотив кулю на порожні ворота — 1:3.

Німці, чесно кажучи, не відразу отямилися від такого «нахабства» з боку «жовто-синіх». Щоправда, на жаль, утримати переможний рахунок та вперше в історії обіграти чотириразових чемпіонів світу підопічним Сергія Реброва не вдалося. Спочатку одноклубник Мудрика по «Челсі» Хаверц зачепився за м'яч у штрафному майданчику після дальнього пасу Рюдігера, обіграв Матвієнка та третім дотиком пробив повз Трубіна. А вже в компенсований час той же Хаверц був збитий Соболем у штрафному майданчику української збірної, і Кімміх із 11-метрової позначки відправив м'яча до сітки транзитом від стійки.

У підсумку, 3:3 — Україна втрачає перемогу над Німеччиною, але при цьому може поставити собі жирний плюс за якість гри з іменитим суперником.

Нагадаємо, що після спарингу в Бремені на наших хлопців очікують два офіційні поєдинки в рамках відбору на Євро-2024 — 16 червня у Скоп'є з Північною Македонією, а 19-го числа у словацькій Трнаві проти Мальти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти збірної України стали віцечемпіонами світу із сокки.

Фото ФК «Динамо»

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