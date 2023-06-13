Субсидію призначатимуть по-новому: що задумали у Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що готують зміни до механізму призначення субсидії на оплату комуналки. Тепер Мінсоцполітики збиратиме всю інформацію про майно та доходи субсидіантів самостійно.

Таким чином, в уряді хочуть спростити механізм отримання субсидій в Україні. Українцям, які претендують на субсидію, потрібно лише подати заяву та інформацію про склад сім’ї.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

Так, за словами Жолнович, для отримання коштів достатньо подати коротку заявку та інформацію про склад сім’ї, а далі Міністерство соціальної політики самостійно збиратиме інформацію про доходи та майно.

«У Пенсійному фонді заведено облікові записи або особисті кабінети для всіх постачальників послуг. Щоб людина не вписувала деталі про комуналку. Ми це самі збираємо за адресою за постачальниками, реєструючи проактивно постачальників послуг», — повідомила Жолнович.

Всім іншим займуться працівники Мінсоцполітики. Вони з’ясують, хто де працює чи навчається, скільки заробляє, і чи є у сім’ї безробітні люди працездатного віку. Крім того, чиновники зберуть інформацію про майновий стан сім’ї, а також великі витрати членів домогосподарства. Залежно від зібраних даних ухвалять рішення або про призначення субсидії, або про відмову у державній допомозі. Крім того, на підставі цих даних визначатиметься розмір субсидії.

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили, чи можна отримати субсидію за наявності заборгованості за комуналку, а також чи призначають субсидію неповнолітнім.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram