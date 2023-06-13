Не підведуть на самій складній дорозі: названо ТОП-10 надійних японських автомобілів 2023 року
Журналісти авторитетного американського видання Hot Cars вже не вперше складає рейтинг надійних автомобілів, включаючи до нього
Цього разу експерти назвали найнадійніші машини японського виробництва за 2023 рік. Рейтинг було складено на основі аналітики від компанії J. D Power.
Кожне авто було оцінено за 100-бальною системою. Всього в рейтинг увійшло 10 марок:
- Lexus IS 2023 — 92 бали;
- Nissan Murano — 90 балів;
- Lexus — ES — 87 балів;
- Toyota 4Runner — 87 балів;
- Toyota Corolla — 85 бали;
- Nissan Altima — 84 бали;
- Honda Accord — 83 бали;
- Honda Passport — 83 бали;
- Honda CR-V — 82 бали;
- Mazda CX-5 — 82 бали.
Нагадаємо, нещодавно було названо ТОП-5 найбільш ненадійних кросоверів у світі.119
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