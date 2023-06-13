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Не підведуть на самій складній дорозі: названо ТОП-10 надійних японських автомобілів 2023 року

17:15 13 червня 2023
Лідер рейтингу

Журналісти авторитетного американського видання Hot Cars вже не вперше складає рейтинг надійних автомобілів, включаючи до нього в т. ч. і авто японських виробників.

Цього разу експерти назвали найнадійніші машини японського виробництва за 2023 рік. Рейтинг було складено на основі аналітики від компанії J. D Power.

Кожне авто було оцінено за 100-бальною системою. Всього в рейтинг увійшло 10 марок:

  • Lexus IS 2023 — 92 бали;
  • Nissan Murano — 90 балів;
  • Lexus — ES — 87 балів;
  • Toyota 4Runner — 87 балів;
  • Toyota Corolla — 85 бали;
  • Nissan Altima — 84 бали;
  • Honda Accord — 83 бали;
  • Honda Passport — 83 бали;
  • Honda CR-V — 82 бали;
  • Mazda CX-5 — 82 бали.

Нагадаємо, нещодавно було названо ТОП-5 найбільш ненадійних кросоверів у світі.

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