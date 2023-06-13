Загрози примарні: чи може ворог підірвати Київську ГЕС

Після теракту, вчиненого росіянам на Каховській ГЕС, на російських пропагандистських каналах почали закликати зруйнувати греблю ще й Київської ГЕС, щоб затопити Київ. Але це зробити практично неможливо.

Таку думку висловив в ефірі телемарафону перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Він розповів, що Україна ще минулого року зробила все для того, щоб захистити Київську ГЕС, коли існували великі погрози. У цей час він командував угрупуванням сил та засобів оборони Києва.

«Ми не виключали такий факт, тому засоби протиповітряної оборони зосереджені на цьому напрямі, відповідний маневр сил та коштів був. Але розрахункова кількість потреб елементів поразки потрібна як мінімум до ядерного вибуху для того, щоб знищити, або підрив зсередини, як зробили на Каховській ГЕС. Тому що вразити ракетами дуже важко, щоб завдати таких поразок. Майже неможливо», — наголосив він.

Своєю чергою, гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота також заявив, що Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини.

Щоб підірвати Київську гідроелектростанцію ззовні, окупантам потрібно було б з літака в одну точку скинути три 500-кілограмових авіабомби, а це майже неможливо, враховуючи рівень протиповітряного захисту в столиці, сказав він.

«Що стосується погроз на рахунок Київської станції, то хотів би наголосити, що Каховську станцію замінували ще у минулому році і це процес не одного дня. Там сотні кілограм вибухівки закладено. В вересні ще працювали наші працівники і вони бачили, як військові заносили в машзал вибухівку. … Тому, щоб підірвати таку станцію потрібен час, потрібна велика кількість вибухівки. Щоб підірвати її із зовнішньої сторони, то потрібно в одну точку, щоб прилетів літак і скинув три п'ятсоткілограмових авіабомби. Сумніваюсь, що вони зможуть прилетіти до нас на Київську станцію», — додав він.

При цьому, очільник компанії вважає, що слабка і повільна реакція міжнародної спільноти на підрив Каховської ГЕС може розв'язати окупантам руки щодо інших терактів.

Нагадаємо, що підривом Каховської ГЕС російські терористи завдали непоправної шкоди і підконтрольному їм Кримському півострову.

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram