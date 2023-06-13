На вулиці представники військкомату вимагають пред’явити військовий квиток: чи мають вони таке право, пояснює адвокат

Часто виникає ситуація, коли вас у будь-якому місці зупиняють представники ТЦК та СП (раніше військкомат — Авт.) і просять пред’явити військовий квиток, обґрунтовуючи, що під час воєнного стану кожен повинен мати при собі військово-облікові документи. А якщо відмовитеся — тоді вас затримають і притягнуть до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП, пояснює адвокат Роман Сімутін.

«Аргументи співробітників військкомату

Стаття 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану».

Постанова КМУ № 1456 від 29.12.21 р.

р. Наказ начальника ВЦА (військово-цивільної адміністрації) на прикладі начальника Чернівецької обласної ВЦА від 02.05.2022 р. «Про окремі питання організації мобілізації», який зобов’язав громадян області носити з собою військово-облікові документи для перевірки.

Дійсно, статтею 8 згаданого закону начальникам ВЦА дозволено встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, зокрема частиною 7 надано право на перевірку документів, авто, вантажів і т. п. у визначеному урядом порядку.

А куди ж цей порядок відсилає? До пункту 7 постанови № 1456, де уповноважена особа має право вимагати документи, що посвідчують особу чи спеціальний статус особи. І не просто так, а лише за наявності 7 підстав, наприклад, якщо ви вчинили правопорушення.

Звісно, не знаючи, який саме документ засвідчує особу чи спеціальний статус, можна подумати, що це і військовий квиток, але перевіримо факти і діючі норми закону. Статтею 13 ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр» визначено вичерпний перелік таких документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

До документів, що посвідчують особу та громадянство, додає Роман Сімутін, відносять паспорт, в тому числі закордонний. А документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус — це посвідчення водія та посвідка мігранта. Військовий квиток у цьому переліку відсутній.

«Закон, постанова та накази ВЦА, на які посилається ТЦК та СП — не мають відношення до перевірки військово-облікових документів. Вони лише у виняткових випадках надають право перевіряти документи, що посвідчують особу або спеціальний статус. Тож погрози про притягнення за ст. 210 КУпАП та затримання — це все аж бігом скасує суд, якщо маєте досвідченого адвоката».

Раніше «ФАКТИ» публікували пораду адвоката ніколи не передавати оригінали документів представнику ТЦК.

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