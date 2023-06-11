Представники влади вимагають показати військовий квиток для посвідчення особи: адвокат порадив, що робити

Після того, як Кабмін розширив повноваження військкоматів, у мережі з'явилося досить багато повідомлень про проблеми, що виникають при врученні повісток.

Адвокат Роман Сімутін змоделював ситуацію, коли військовозобов'язаного українця у будь-якому місці зупиняють представники військкомата (ТЦК) і просять надати військовий квиток, обґрунтувавши це тим, що під час воєнного стану кожен повинен мати при собі військово-облікові документи.

У випадку відмови мобілізованого громадянина затримують та притягують до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП.

Представники військкоматів у таких випадках посилаються на:

- статтю 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

- постанову КМУ № 1456 від 29.12.21 р.,

- наказ начальника ВЦА носити з собою військово-облікові документи для перевірки.

Водночас, зазначає Сімутін, дійсно, згідно зі статтею 8 згаданого закону начальникам військово-цивільних адміністрацій дозволено встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, зокрема частиною 7 надано право на перевірку документів, авто, вантажів і т. п. у визначеному урядом порядку.

Проте, зазначений порядок відсилає до пункту 7 постанови № 1456, де уповноважена особа має право вимагати документи, що посвідчують особу чи спеціальний статус особи. І не просто так, а за наявності підстав, таких як вчинення правопорушень і т. п.

Такими підставами, згідно з постановою КМУ від 29.12. 2021 N 1456, є коли:

- зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу, чи дії особи дають достатні підстави вважати, що особа має стосунок до скоєння правопорушення, чи транспортний засіб може бути знаряддям, чи об'єктом скоєння правопорушення,

- в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби й інші речі, обіг яких обмежений, потребує дозволу або заборонені або для зберігання,

- особа перебуває в місці скоєння кримінального, адміністративного правопорушення чи ДТП, іншої надзвичайної події,

- особа порушила відповідні заборони, запроваджені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану,

- якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом.

Юрист зазначає, що військовий квиток не належить до документів, що посвідчують особу та громадянство.

«Стаття 13 ЗУ „Про Єдиний державний демографічний реєстр, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус“ надає вичерпний перелік таких документів.

До документів, що посвідчують особу та громадянство, належить паспорт, в тому числі і закордонний. Посвідчення водія та посвідка мігранта є документами, що посвідчують особу та її спеціальний статус. А от військовий квиток у цьому переліку відсутній», — наголошує Сімутін.

Згідно зі словами адвоката, закон, постанова та накази ВЦА, на які посилається ТЦК та СП — не мають відношення до перевірки військово-облікових документів. Вони лише у виняткових випадках надають право перевіряти документи, що посвідчують особу або спеціальний статус.

Отже, погрози про притягнення за ст. 210 КУпАП та затримання можна розглядати в судовому порядку, вважає юрист.

Як повідомлялось, в Україні посилюють мобілізаційні заходи. Чоловіків від 18 до 60 років, які раніше вважалися непридатними до військової служби, можуть цим літом призвати до війська.

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