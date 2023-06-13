Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: під Дніпром затримано агента росії

Служба безпеки затримала на Дніпропетровщині ще одного російського агента, який за вказівкою фсб збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.

Основним завданням зловмисника було здобуття інформації про військові полігони і тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ, констатували у прес-центрі спецслужби.

Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого «куратора» з фсб грошову «винагороду», яка надходила на банківську картку фігуранта.

Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою рф і отримав оперативний псевдонім «Геральт».

У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм-каналів.

Для виконання завдань фсб зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було винесено вирок зраднику, який працював на фсб та російську приватну військову компанію «Вагнер». Суд призначив зраднику 15 років позбавлення волі.

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