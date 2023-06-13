«Шебекіно рознесли майже повністю»: чемпіон ММА з росії боїться наступу з боку України (відео)

Чемпіон Bellator MMA у напівважкій вазі росіянин Вадим Нємков відверто розповів про те, як йому живеться в рідному Білгороді, який знаходиться «під ковпаком» у легіона «Свобода росії» та «РДК».

«Звикли вже, — поділився спортсмен з Youtube-каналом „Ушатайка“. — У нас постійно щось прилітає, стріляє. Звикаєш до такого, якщо чесно, хоча спочатку все було дивним. Але зараз відбувається загострення — наступ з боку України. Обстрілюють, Шебекіно рознесли вже повністю практично. Білгород, в принципі, без змін. Як стріляли якимись ракетами, ППО збиває все. Знайомі, які мешкають у Шебекіно, їм прилетіло, коли було загострення… Зараз заспокоїлося».

Додамо, що Нємков востаннє виходив у октагон у США в листопаді минулого року, вже після початку повномасштабної війни, розв'язаної його країною, та переміг американця Корі Андерсона. Росіянину вдалося захистити титул чемпіона Bellator MMA, а також виграти гран-прі промоції у напівважкому дивізіоні. Загалом у змішаних єдиноборствах Нємков провів 19 боїв, у яких здобув 16 перемог та зазнав двох поразок (ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся).

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