Погода не сприяє контрнаступу: в Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Станом на вечір 13 червня на фронті наступальні дії українських сил тривають на кількох напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері загальнонаціонального телемарафону.

«Що стосується оперативної ситуації станом на зараз — дійсно, на кількох напрямках у нас тривають наступальні дії. Разом з тим, в нас є і оборонні дії, тому що ворог наступає на кількох напрямках, тому ситуація неоднорідна. Там, де ми наступаємо — це Бахмутський напрямок. Схід взагалі є епіцентром бойових дій. На Бахмутському напрямку відбувається просування, разом з тим, там гарячі бої», — зазначила Маляр.

За її словами, ворог просто так не здає позиції. Зокрема, через фактор погоди, і низку інших факторів, «які в якийсь момент можуть допомогти, а в якийсь заважають».

«Погода зараз деякі речі ускладнює. Вороги збільшили артилерійські і мінометні обстріли. Вони намагаються за рахунок обстрілів загальмувати рух наших сил, організовують оборону позицій, які вони зайняли», — зазначила заступниця міністра оборони.

На Південному напрямку, де за словами Маляр, теж триває наступ, українські війська стикаються з замінуванням полів та протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками окупантів. Ворожі підрозділи здійснюють атаки на бронетехніці, масово застосовують ПТУРи та дрони-камікадзе.

На Лиманському напрямку, в районі Авдіївки та Мар'їнки ворог намагається вести наступальні дії.

«Там ворог намагається потужно протидіяти. Ворог намагається наступати, але йому не вдається. Зараз ситуація динамічна і активна, як з точки зору оборони, так іі з точки зору наступу», — підсумувала Маляр.

Нагадаємо, протягом минулого тижня Сили оборони України звільнили від ворога сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне.

Своєю чергою окупанти, аби завадити успішному просуванню ЗСУ, підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на межі Запорізької та Донецької областей. Ця річка протікає через недавно деокуповані населені пункти Благодатне та Нескучне. Також сьогодні стало відомо, що рф атакує й намагається повернути нещодавно деокуповану Макарівку.

Але це тільки початок наступу ЗСУ. Західні й українські експерти вважають, що наші військові діють на полі бою більш виважено, прораховують ситуацію наперед, щоб не втратити багато людей.

Як відмітив волонтер та військовий блогер Serg Marco, на цьому етапі вже «можна говорити про те, що ЗСУ склали іспити з ряду предметів набагато краще ЗС РФ», але вирішальні битви ще попереду.

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