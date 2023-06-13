Віталій Козловський отримав повістку

Популярний український співак Віталій Козловський розповів у соцмережі, що отримав повістку та завітав до військкомату.

«От і до мене прийшла повістка», — коротко написав Козловський, не вдаючись в деталі.

На початку війни артист казав, що не має мотивації та не знає, як може виступати зі своїм репертуаром перед військовими. Та зрештою змінив свою думку і бере участь у благодійних концертах, побував з виступами на передовій.

Після цього він сказав в одному з інтерв’ю, що думає про приєднання до лав захисників.

«Особливо, коли ти сидиш в Києві між концертами для військових, тому що іншої роботи тупо немає. Думаю, от вони там, в таких жахливих умовах. Я ще не знав про ті умови. Я дізнався про це 1,5 місяці тому, коли був під Бахмутом…», — казав Віталій.

Нагадаємо, багато відомих артистів долучилися до лав ЗСУ. Зокрема, хореограф Дмитро Дікусар зі зброєю в руках захищає країну. Вперше за рік він мав коротку відпустку.

Також телеведучий Даніель Салем став військовим.

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