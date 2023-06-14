Сир плавлений з печерицями та кропом в домашніх умовах: смачніше, ніж в магазині
Аби не купувати в магазині сирний продукт з сумнівним складом, можна виготовити плавлений сир у домашніх умовах. Його смакові якості будуть на порядок вище, пояснює кулінарка Марина Хвіль, яка раніше пропонувала приготувати салат з картоплею та оселедцем.
Інгредієнти:
- 500 г сиру
- 2 яйця
- 100 г вершкового масла
- 1 ч.л. соди
- 0,5 ч.л. солі (до смаку)
- 200 г печериць
- Кріп
Приготування:
Для початку підготуємо гриби. Нарізаємо дрібно кубиком, обжарюємо до золотистого кольору. Знімаємо з вогню і даємо охолонути. Кріп нарізаємо дрібно. В каструлю з товстим дном викладаємо сир, перетертий на сіті, до нього додаємо яйця і перебиваємо блендером до однорідності.
Ставимо на середній вогонь і постійно помішуючи починаємо його нагрівати, коли сир почне плавитись і стане майже рідиною, до нього додаємо соду, сіль та вершкове масло, продовжуємо проварювати і помішувати приблизно 2−3 хвилини. Далі додаємо печериці і кріп, гарно перемішуємо й знімаємо з вогню. Розливаємо сир по ємностям, в яких будете його зберігати в холодильнику.
Поки він гарячий залишаєте його на столі. Коли охолоне ставите його в холодильник, але обов’язково накриваєте, щоб не завітрився. Смачний плавлений сир в домашніх умовах для бутербродів готовий.
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