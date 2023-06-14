Сир плавлений з печерицями та кропом в домашніх умовах: смачніше, ніж в магазині

Аби не купувати в магазині сирний продукт з сумнівним складом, можна виготовити плавлений сир у домашніх умовах. Його смакові якості будуть на порядок вище, пояснює кулінарка Марина Хвіль, яка раніше пропонувала приготувати салат з картоплею та оселедцем.

Інгредієнти: 500 г сиру

2 яйця

100 г вершкового масла

1 ч.л. соди

0,5 ч.л. солі (до смаку)

200 г печериць

Кріп

Приготування:

Для початку підготуємо гриби. Нарізаємо дрібно кубиком, обжарюємо до золотистого кольору. Знімаємо з вогню і даємо охолонути. Кріп нарізаємо дрібно. В каструлю з товстим дном викладаємо сир, перетертий на сіті, до нього додаємо яйця і перебиваємо блендером до однорідності.

Ставимо на середній вогонь і постійно помішуючи починаємо його нагрівати, коли сир почне плавитись і стане майже рідиною, до нього додаємо соду, сіль та вершкове масло, продовжуємо проварювати і помішувати приблизно 2−3 хвилини. Далі додаємо печериці і кріп, гарно перемішуємо й знімаємо з вогню. Розливаємо сир по ємностям, в яких будете його зберігати в холодильнику.

Поки він гарячий залишаєте його на столі. Коли охолоне ставите його в холодильник, але обов’язково накриваєте, щоб не завітрився. Смачний плавлений сир в домашніх умовах для бутербродів готовий.

Нагадаємо рецепт соусу «тартар», що ідеально пасує до риби, м’яса та овочів.

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram