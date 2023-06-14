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Сир плавлений з печерицями та кропом в домашніх умовах: смачніше, ніж в магазині

22:28 15 червня 2023
Плавлений сир з кропом та печерицями

Аби не купувати в магазині сирний продукт з сумнівним складом, можна виготовити плавлений сир у домашніх умовах. Його смакові якості будуть на порядок вище, пояснює кулінарка Марина Хвіль, яка раніше пропонувала приготувати салат з картоплею та оселедцем.

Інгредієнти:

  • 500 г сиру
  • 2 яйця
  • 100 г вершкового масла
  • 1 ч.л. соди
  • 0,5 ч.л. солі (до смаку)
  • 200 г печериць
  • Кріп

Приготування:

Для початку підготуємо гриби. Нарізаємо дрібно кубиком, обжарюємо до золотистого кольору. Знімаємо з вогню і даємо охолонути. Кріп нарізаємо дрібно. В каструлю з товстим дном викладаємо сир, перетертий на сіті, до нього додаємо яйця і перебиваємо блендером до однорідності.

Ставимо на середній вогонь і постійно помішуючи починаємо його нагрівати, коли сир почне плавитись і стане майже рідиною, до нього додаємо соду, сіль та вершкове масло, продовжуємо проварювати і помішувати приблизно 2−3 хвилини. Далі додаємо печериці і кріп, гарно перемішуємо й знімаємо з вогню. Розливаємо сир по ємностям, в яких будете його зберігати в холодильнику.

Поки він гарячий залишаєте його на столі. Коли охолоне ставите його в холодильник, але обов’язково накриваєте, щоб не завітрився. Смачний плавлений сир в домашніх умовах для бутербродів готовий.

Нагадаємо рецепт соусу «тартар», що ідеально пасує до риби, м’яса та овочів.

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