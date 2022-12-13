соус тартар

Фудблогерка Марина Хвіль, яка поділилася рецептом справжньої паляниці, полюбляє готувати вдома страви, які потім вже не купує в магазині, бо домашнє набагато смачніше й корисніше. Наприклад, вона вже давно балує родину соусом Тартар, який смакує з м'ясом, рибою та овочами. Спробувавши його хоч раз приготувати, ви більше ніколи не будете його купувати.

Інгредієнти:

250 мл олії

2 яйця

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. цукру без гірки

0,5 ч. л. гірчиці

1 маринований огірок

кріп

1−2 зубчики часнику (за вашим бажанням)

Приготування

Всі ці інгредієнти збити блендером. Вихід — 0,5 л соусу Тартар.

Процес приготування можна побачити на ютуб-каналі фудблогерки.

Раніше Марина Хвіль розповідала, як приготувати смачний сніданок для дорослих та малечі — сирники, запечені у сметані.

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