39.49 / 40.21 41.06 / 42.00
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Соус Тартар — швидкий рецепт в домашніх умовах»: ідеально до риби, м’яса та овочів

22:30 13 грудня 2022
соус тартар

Фудблогерка Марина Хвіль, яка поділилася рецептом справжньої паляниці, полюбляє готувати вдома страви, які потім вже не купує в магазині, бо домашнє набагато смачніше й корисніше. Наприклад, вона вже давно балує родину соусом Тартар, який смакує з м'ясом, рибою та овочами. Спробувавши його хоч раз приготувати, ви більше ніколи не будете його купувати.

Інгредієнти:

250 мл олії

2 яйця

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. цукру без гірки

0,5 ч. л. гірчиці

1 маринований огірок

кріп

1−2 зубчики часнику (за вашим бажанням)

Приготування

Всі ці інгредієнти збити блендером. Вихід — 0,5 л соусу Тартар.

Процес приготування можна побачити на ютуб-каналі фудблогерки.

Раніше Марина Хвіль розповідала, як приготувати смачний сніданок для дорослих та малечі — сирники, запечені у сметані.

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Улюбленці Кролика: ясновидиця назвала три знаки зодіаку, яким пощастить у 2023 році

Микола Басков

Тепер тільки на милицях: лікарі винесли вирок путіністу Баскову

Калькулятор

ПФУ запідозрили у «недоплаті» пенсій: як самому підрахувати суму виплат

Метрополітен

Поліцейські не змогли допомогти: жахливий випадок стався у метро Києва

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту