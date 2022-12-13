«Соус Тартар — швидкий рецепт в домашніх умовах»: ідеально до риби, м’яса та овочів
Фудблогерка Марина Хвіль, яка поділилася рецептом справжньої паляниці, полюбляє готувати вдома страви, які потім вже не купує в магазині, бо домашнє набагато смачніше й корисніше. Наприклад, вона вже давно балує родину соусом Тартар, який смакує з м'ясом, рибою та овочами. Спробувавши його хоч раз приготувати, ви більше ніколи не будете його купувати.
Інгредієнти:
250 мл олії
2 яйця
0,5 ч. л. солі
1 ч. л. цукру без гірки
0,5 ч. л. гірчиці
1 маринований огірок
кріп
1−2 зубчики часнику (за вашим бажанням)
Приготування
Всі ці інгредієнти збити блендером. Вихід — 0,5 л соусу Тартар.
Процес приготування можна побачити на ютуб-каналі фудблогерки.
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