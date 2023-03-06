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Пісний салат з картоплею та оселедцем: просто та дуже смачно

22:29 6 березня 2023
салат з картоплею та оселедцем

Якщо ви шукаєте смачні пісні страви, то салат з оселедцем — саме те, що треба. Ще й готується дуже швидко. Ваші гості його гідно оцінять, тож успіх гарантовано, пише кулінарка Марина Хвіль.

Інгредієнти:

  • 1 шт. очищеного філе оселедця
  • 500 г очищеної картоплі
  • 30 мл олії домашньої смаженої
  • 1 ст. л. нарізаного кропу
  • 1 зубчик часнику
  • Сіль до смаку

Приготування:

Промиваємо картоплю, кладемо її у каструлю, заливаємо холодною водою і ставимо варитись у мундирах до готовності. Далі зливаємо воду, даємо картоплі охолонути, очищаємо від шкірочки. Нарізаємо на шматочки (не дрібні), складаємо у миску.

Робимо заливку для картоплі: в мисці з’єднуємо олію, кріп нарізаний, видавлений часник та сіль до смаку. Перемішуємо гарно.

Далі заливаємо картоплю, перемішуємо.

Філе оселедця перерізаємо уздовж навпіл, далі нарізаємо на тонкі смужки. Додаємо до картоплі, перемішуємо.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти котлет з квашеної капусти та пампушок з часниковим соусом, які стануть у нагоді під час Великого посту.

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