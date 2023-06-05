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Блокування банківських рахунків: фахівець пояснила, що робити в такому випадку

21:32 7 червня 2023
блокування банківського рахунку – замок

В Україні віднедавно розпочалося масове блокування банківських рахунків на вимогу державних та приватних виконавців. Це пов’язано із набуттям чинності 6 травня Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану», яким повертається блокування коштів на арештованих банківських рахунках боржників. Таке блокування було тимчасово призупинено на початку повномасштабної війни за рішенням уряду для громадян, чиї борги не перевищували 100 тисяч гривень, пояснює адвокатка Аліна Вдовцова.

«Але віднедавна банки масово розпочали блокування рахунків громадян на підставі постанов державних та приватних виконавців. Однак, згідно вищезгаданого Закону клієнтам дозволено користуватися грошовими коштами у розмірі 2 мінімальних заробітних плат, що становить 13 400 грн. Боржник, чиї рахунки заблоковано, має звернутись до державного чи приватного виконавця із письмовою заявою, в якій в обов’язковому порядку вказується номер рахунку та банк, у якому такий рахунок відкрито».

Виконавець, пояснює адвокатка, в свою чергу має надіслати до фінансової установи (банку) постанову про зняття арешту з рахунку в межах вказаної суми. Проте зняття арешту можливе лише з одного рахунку.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні почали блокувати пенсії навіть за копійчані борги за комуналку: що робити пенсіонерам.

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