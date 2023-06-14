Підрив дамби на річці Мокрі Яли: російські військові втопили понад сотню своїх

Курйозний випадок стався днями з військовослужбовцями одного з підрозділів 136 окремої мотострілецької бригади окупантів (в/ч 63354, Буйнакськ). Зокрема йдеться про 2-й мотострілецький батальйон, який займав позиції в селі Сторожеве Донецької області, розташованому на березі річки Мокрі Яли. Про це пише Telegram-канал «Досье шпиона», який нібито ведеться від імені співробітника однієї зі спецслужб.

«Село Сторожеве розташоване на стику Запорізької та Донецької областей, і з півночі, сходу і півдня оточене річкою Мокрі Яли. У період з 10.06 по 11.06 було відзначено просування ЗСУ в бік Сторожевого. Сили 2 мсб 136 омсбр були змушені вступити в протистояння з переважаючими силами противника. Внаслідок підриву дамби за 15 км на південь від Сторожевого стався розлив річки Мокрі Яли. Таким чином, сили 2 мсб потрапили у смертельну пастку. З одного боку їх затиснули українські військові, з іншого боку річка, що вийшла зі своїх берегів».

Командуванням батальйону окупантів в терміновому порядку було ухвалено рішення про відхід із займаних позицій. У їхньому випадку — форсування річки, що вийшла з берегів.

«Як ви вже зрозуміли, ні відповідних плавзасобів, ні техніки у батальйону не було. Тож форсування річки відбувалося буквально „вплав“. Внаслідок зіткнень із ЗСУ, а також неорганізованого відходу із займаних позицій, наразі 73 військовослужбовці зі складу батальйону позначені як „зниклі безвісти“. Причому, за інформацією джерела, більша частина втрат сталася саме під час форсування річки, а не бойового зіткнення (наразі підтверджено утоплення 43 військовослужбовців, доля інших залишається невідомою). Також варто зазначити, що наказ „зайняти позиції в Сторожевому“ було віддано усно, без відповідного бойового розпорядження. А значить офіційно 2 мсб там ніколи не було. А саму оборону села організовували поспіхом і хаотично, що і призвело до масових втрат особового складу батальйону».

Додамо, сьогодні Сторожеве повністю зайнято ЗСУ. Село перебувало під контролем ЗС рф із квітня 2022 року.

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