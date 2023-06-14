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Допоможе соняшникова олія: простий спосіб позбутися товстого шару нагару на сковорідці

17:13 14 червня 2023
Сковорідка

Досвідчені господині, які раніше розповіли, як краще робити прибирання на кухні, поділилися простим способом помити сковороду та зняти нагар, що часто на ній утворюється, пише pixelinform.com.

Так, спершу сковороду треба правильно підготувати до процедури. І допоможе в цьому, як не дивно, олія — продукт, який у якомусь сенсі і сам є «винуватцем» появи нагару.

У брудний посуд треба налити в’язкої рідини. Потрібно, щоб олія утворила досить товстий шар. У такому вигляді посуд треба встановити в духовку для півгодинного нагріву. Даний спосіб сприятиме помітному розм’якшенню нагару.

Приступати до очищення можна буде відразу після того, як поверхня сковороди охолоне, а олія виявиться злитою. Забруднення виводитимуться з легкістю. І не буде потреби довго терти поверхню.

Раніше «ФАКТИ» писали, навіщо господині натирають цибулею каструлі та пательні перед миттям.

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