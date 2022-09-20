Не тільки викликає сльози: навіщо господині натирають цибулею каструлі та пательні перед миттям (відео)

Альтернативним засобом для миття посуду можуть бути не лише розчинии господарського мила, сухої гірчиці, соди чи оцту, але й звичайна цибуля.

Як пише prostoway, саме ріпчаста цибуля здатна допомогти очистити забруднені каструлі чи пательні.

Вона добре справляється з нагаром на металевому посуді, а також видаляє специфічні запахи. Для цього треба натерти цибулею поверхню, дати трохи постояти, а потім змити у звичайний спосіб.

Допоможе цей метод й у очищенні решітки для грилю. Треба взяти половинку цибулі та натерти нею ще гарячу решітку.

До речі, також відмінно чистить посуд суміш звичайного гірчичного порошку з харчовою содою у пропорції 50/50.

А за допомоги звичайної силіконової губки для миття посуду господарки можуть легко вирішити проблему прання речей, на які начіплялася шесть домашніх тварин чи волосся. Її просто кладуть у пральну машинку разом із речами, а після закічення прання збирають з неї сміття.

Фото Pixabay

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