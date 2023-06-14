Зливав росіянам напрямки контрнаступу ЗСУ: на Дніпропетровщині спіймали військового, який працював на ГРУ рф

В Україні триває боротьба з колаборантами. Було затримано російського «крота» у лавах ЗСУ, який хотів «злити» рашистам напрямки українського контрнаступу. Про це повідомили в Службі безпеки України.

«Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння керівництва ЗСУ провела багатоетапну спецоперацію на Дніпропетровщині. У результаті комплексних заходів викрито ще одного агента головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру). Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області. За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті», — йдеться у повідомленні.

Так, напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав «термінове» завдання від свого «куратора» — з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів.

«Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень. Крім того, він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ. Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору гру. Згодом зрадника вивели на прямий „зв'язок“ з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграм», — повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що великий український концерн продовжував працювати на росію, незважаючи на війну.

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