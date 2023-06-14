Мешканці окупованих територій мають право на житлову субсидію: у Мінсоцполітики розповіли, як розраховується розмір виплат

В Україні багато домогосподарств отримують допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії виплачують навіть на окупованих територіях. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.

«Ми їх платимо. Субсидія монетизована — вона приходить на картки громадянам. І в нас є постанова, яка передбачає певний алгоритм. Люди не можуть оновити дані про свою комуналку. Ми її розраховуємо по даних минулого року й відповідно продовжуємо платити навіть для тих людей, які в окупації, щоб вони могли вижити в тих умовах, у яких вони є», — зазначила вона.

Окрім цього, міністерка нагадала, що з 1 липня відбудеться верифікація субсидій, проте вона буде максимально автоматичною, щоб люди не відчули незручності щодо таких перевірок.

Додамо, що на субсидії під час воєнного стану продовжують автоматично тим, хто отримував їх у попередніх сезонах. В іншому разі потрібно подати заяву на отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Зробити це можна в тому числі онлайн — за допомогою порталу «Дія» чи вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Міністерстві соціальної політики готують зміни до механізму призначення субсидії на оплату «комуналки», а також про те, чи можна отримати субсидію за наявності заборгованості за «комуналку».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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