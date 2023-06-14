Обстріл Краматорська: МВС показало, як діставали людей з-під завалів (відео)

Перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував шокуючі кадри порятунку людей з-під завалів у Краматорську Донецької області.

«Сьогодні вранці, о 5-й годині, російські ракети зруйнували десятки домоволодінь, серед яких були й домівки патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська. Внаслідок підступного терористичного акту рф, дві людини загинули, ще двоє — отримали поранення. Рятувальна операція відбувалася кілька годин. Першими на місце прибув екіпаж Ігоря Постащука, Євгена Волохи та Андрія Ворончихіна. Саме вони на відео допомагають розбирати уламки будинків та рятувати людей. Завдяки злагодженим діям поліцейських, рятувальників, парамедиків та сусідів вдалося витягнути з-під завалів жінку та чоловіка. Дякую за службу патрульним та рятувальникам. Щирі співчуття близьким та рідним загиблих. росіяни обов’язково понесуть покарання за всі злочини та відплатять за кожну душу, яку вони занапастили», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», у командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомляли, що вночі з території Ростовської області росії окупанти завдали удару по Донецькій області шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 з 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Також з повітря була атакована Одещина, де є жертви та постраждалі.

Фото: Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка

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