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Політика

Майже мільйон гривень на барабани замість ремонту укриттів: нардеп про рішення голови Дніпровської райадміністрації столиці

21:30 14 червня 2023
Верховна Рада України

Замість ремонту бомбосховищ ставленик партії «Слуга народу», голова Дніпровської райдержадміністрації Києва Павло Бабій освоїв майже 900 тисяч гривень на купівлі барабанів для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. За цією логікою, наступною закупкою будуть салюти для лікування в українців стресу від вибухів, зіронізував у своєму тг-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

«Дніпровська районна державна адміністрація на чолі зі ставлеником «Слуг народу» паном Бабієм, замість ремонту укриттів, не придумала нічого кращого, як освоїти 900 тисяч гривень на БАРАБАНАХ! Знаєте, навіщо офіційно слугам знадобилися барабани? Задля «психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог», — пише Гончаренко.

На думку нардепа, наступною закупкою «Слуг народу» буде придбання салютів та петард для лікування в українців стресу від вибухів.

«І це лише один район Києва. Уявляєте, що робиться по всій країні?!» — резюмує нардеп Олексій Гончаренко.

Як повідомлялось, правоохоронні органи перевіряють зловживання коштами, що були виділені бюджетом Києва райдержадміністраціям на облаштування бомбосховищ, у розмірі 1, 2 млрд грн. До цього можуть бути причетні голови РДА, яких призначає і звільняє президент. 9 з 10 голів РДА Києва — представники партії «Слуга народу».

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