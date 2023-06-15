Пенсія по інвалідності: експерт пояснив, чи враховують період навчання у стаж

В Україні існує декілька видів пенсій, у тому числі пенсія, для людей, які втратили працездатність (з інвалідності).

При цьому у деяких українців виникає питання, чи зараховується до страхового стажу для нарахування пенсії з інвалідності час навчання у професійному ліцеї.

Відповідь дав незалежний консультант з пенсійних питань Сергій Коробкін.

За його словами, пенсія з інвалідністю II та III груп особам, які молодші за 24 роки, встановлюється за наявності хоча б одного року стажу.

Якщо це інвалідність І групи, то потрібно мати хоча б один рік стажу до 26 років. Він зазначив, що чим старша людина, тим більше потрібно стажу на момент встановлення інвалідності або на момент звернення по таку пенсію.

Експерт пояснив, що час навчання зараховується до стажу тільки тоді, якщо воно було до 1 січня 2004 року.

Як відомо, відповідно до раніше чинного законодавства, у стаж роботи зараховувалося навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

На теперішній час періоди навчання після зазначеної дати до страхового стажу не включаються.

Наявність або відсутність стажу визначає, за яким законом призначатиметься виплата.

Якщо стаж є, то за призначенням пенсії слід звертатися до Пенсійного фонду відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Якщо людина немає стажу, то у такому випадку можна розглянути варіант із призначенням державної соціальної допомоги. Таку допомогу призначають органи соціального захисту населення відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, і особам з інвалідністю».

Питання з призначенням допомоги розглядається, якщо йдеться про малозабезпечених осіб або якщо людині встановлено І групу інвалідності.

Раніше незалежний експерт Сергій Коробкін розповів, як можна збільшити розмір пенсії.

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