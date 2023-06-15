Вода продовжує відступати: яка ситуація із затопленням Херсонської області

Станом на ранок четверга, 15 червня, середній рівень води через підтоплення Херсонської області, викликаного підривом Каховської ГЕС, складає 2,04 метри, що на 9 см менше, ніж за минулу добу.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Зараз вода знаходиться на позначці 2 м 4 сантиметри. Підтопленими залишаються 44 населені пункти (27 — правобережжя, 17 — тимчасово окупований лівий берег)», — розповів він.

За словами Прокудіна, площа підтоплених сільськогосподарських угідь зменшилася на деокупованих територіях на 600 гектар. Крім того, станом на цей ранок під водою на правобережжі залишаються 1923 будинки.

«Це на 150 менше, ніж вчора ввечері. Щодо рятувальної операції. З правобережжя евакуювали 2782 людини, із них 309 дітей», — додав очільник регіону.

Нагадаємо, Каховська ГЕС підіймає рівень води у Дніпрі до 16 м та створює Каховське водосховище, з якого починається Каховський канал, Північно-Кримський канал та канал Дніпро-Кривий Ріг.

За розрахунками фахівців, «велика вода» вже найближчими днями відійде в море.

А для того, щоб відновити Каховську ГЕС необхідно не менш як 5 років та близько 1 млрд доларів.

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