До Київського окружного адмінсуду подано 7 позовів, в яких вимагається скасувати результатів перших торгів ProZorro на постачання харчування для армії, на яких було зекономлено 6 млрд грн. Задоволення цих позовів може завдати шкоди державі у розмірі до 1 млрд гривень і призвести до скасування торгів, зриву поставок і повернення до існуючої системи прямих контрактів, неодноразово розкритикованої активістами за корупцію.

Про це пише директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у своєму блозі на Censor.net.

Він зазначив, що усі сім позовів до КОАС подала компанія «Трейд Граніт Інвест», вимагаючи відхилити пропозицію переможців.

«Якщо ці позови будуть задоволені, то держава втратить понад 980 млн грн. І це найменший ризик. А найбільший у тому, що „збиті“ переможці почнуть відстоювати свої права через суд, і це поставить під загрозу самі поставки. Іншими словами, армію не будуть годувати. А мова йде, серед іншого, про наших захисників на самому передку — у Донецький та Запорізький областях. І тоді на фоні цього хаосу дехто у керівництві Міноборони зможе повернутися до прямих договорів. Чи у цьому й полягає задумка цих 7 позовів?» — зазначає політолог.

Віталій Кулик нагадав, що 6 червня вперше після початку повномасштабного вторгнення були проведені торги на системі ProZorro на закупівлю продовольства для Збройних Сил. За підсумками торгів вартість 22 лотів впала на 25% - з 24,6 млрд грн до 18,2 млрд. Таким чином, держава зекономила для потреб армії 6 млрд грн.

За словами політолога, раніше оскаржити торги намагалася ще одна відома компанія — «Актив компані», яка була постачальником харчування для військовослужбовців за завищеними цінами — в тому числі курячих яєць по 17 грн за штуку. Після проведення тендеру його результати намагалися скасувати через колегіальний орган Міноборони, пробуючи знайти формальні приводи для цього, зокрема, «неправильно виставлені коми у документації неузгоджених переможців».

Віталій Кулик, який одразу порушив цю тему, зазначає, що після публічного розголосу «Актив компані» відкликала позови, а колегіальний орган МО вирішив відмовитися від своїх попередніх планів.

«Отже, всього Міноборони було оголошено 22 процедури закупівель продуктів харчування для ЗСУ. Наразі вже по 16 з них результати і переможці оголошені. По 4 процедурах переможці ще не визначені; ще по 2 процедурах відхилено всіх учасників, 13 червня ці 2 процедури були запущені повторно. Здавалося б, нарешті, перемога. Але ніт. Залишився фол останньої надії», — пише політолог.

За словами експерта, аргументація позивача — «Трейд Граніт» — зводиться до вимоги визнати її переможцем тендеру. При тому, що лише по двох позиціях компанія посідає друге місце, у решті — третє та четверте.

На думку Віталія Кулика, в цій історії є явні ознаки юридичної диверсії, що має на меті зрив торгів як таких з метою збереження корупційних схем.

«Але справа у тому, що це вже не просто диверсія проти конкурентів. Це диверсія проти власного суспільства і, головне, — проти власної армії під час повномасштабної війни. Адже гроші будуть вкрадені саме у військових, і саме наші захисники на фронті недоотримають те, що після рішень суду може піти у кишені окремих жирних котів. А тому суддя, який буде приймати рішення за цими сімома позовами, має вирішити для себе: чи хоче він увійти у історію як головна діюча особа цієї диверсії?» — підсумовує експерт.

Раніше повідомлялося, що недолугі дії Мінекономіки заважають нормальній системі закупівель харчування для армії.

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