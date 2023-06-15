Може пошкодити барабан: чи безпечно прати взуття в пральній машині?

У старій пральній машині не варто прати взуття. Сучасні машини набагато досконаліші і можуть впоратися з цим завданням. Хоча взуття можна почистити в пральній машині, не слід знімати його з ніг і кидати у звичайне завантаження одягу. Існує поетапний процес, якого потрібно дотримуватися, щоб ваше взуття стало чистим, зберегло гарну форму, а також щоб не пошкодити машину чи інший одяг в процесі прання, пише gulfcoastappliances.com.

Вийміть з взуття устілки та шнурки. Покладіть шнурки в мішок для прання або наволочку, щоб вони не заплутувалися і не обмотувалися навколо чогось. Устілки потрібно чистити вручну, тому не кладіть їх у пральну машину.

Напередодні перед запуском програми прання взуття покладіть невелику кількість харчової соди в кожне взуття. Це покращить запах і очищення. Змийте соду вручну перед тим, як покласти взуття в пральну машину.

Взуття може пошкодити барабан пральної машини. Тому слід покласти його в мішок для прання, наволочку або загорнути в рушник, щоб захистити барабан та зменшити гучний шум. Якщо у вас пральна машина з верхнім завантаженням, спочатку покладіть взуття на самий низ, а потім накрийте рушниками.

Щоб ваше взуття стало чистим і зберегло гарний стан, виберіть правильні налаштування прання. Використовуйте рідкий миючий засіб замість порошку. Оберіть делікатне прання, щоб запобігти пошкодженню. Якщо покласти взуття в сушарку, підошва може деформуватися. Оберніть взуття рушником, щоб зменшити вплив сильного тепла на підошву.

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