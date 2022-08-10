Як правильно випрати кросівки: п'ять важливих питань та чотири заборони (докладна інструкція)

Люди, які ведуть активний спосіб життя, вважають за краще носити кросівки. Таке взуття частіше забруднюється та потребує чищення. До щоденного догляду за кросівками входить чистка, протирання, дезінфекція.

Виникає питання: чи можна прати кросівки? І як це зробити, щоб взуття не втратило форму та колір?

Фахівці, які займаються взуттям, пишуть, що прати кросівки можна, але потрібно дотримуватися деяких правил.

Прання може бути як ручним, так і в пральній машині.

У машинці можна прати кросівки, що виготовлені з тканини. Підошва має бути прошитою, а не тільки проклеєною.

Для цього потрібно:

Очистити підошву від сильного бруду.

Покласти кросівки разом зі шнурками у барабан пральної машини. Обов'язково покласти у машину невеликий рушник.

Прати потрібно не порошком, а рідким засобом, який краще вимивається під час прання.

Режим має бути не більше 30 хвилин та температура 30 градусів. Віджим встановити 800 оборотів.

Після прання кросівки можна висушити на сонці, попередньо набивши білим папером так, щоб вони набули початкової форми.

Газету краще не використовувати, тому що фарба з газети може перебитися на внутрішню поверхню кросівок.

Не можна прати у машинці кросівки:

- зі шкіри, замші, велюру та нубуку;

- якщо кросівки зроблені з кількох видів тканини або кількох кольорів, у процесі прання вони можуть полиняти;

- якщо взуття з дрібним декором — паєтками, стразами;

- якщо кросівки проклеєні, а не прошиті — у процесі полоскання взуття може розклеїтися.

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