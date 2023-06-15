фсб «видасть» російські паспорти українським державним діячам: що задумав ворог

Спецслужби країни-агресора не припиняють вкиди в інформаційне середовище України. Задля цього вони навіть готові «видати» російські паспорти вищим посадовим особам України та їхнім родичам. Про це інформує прес-центр СБУ.

Зокрема, згідно з оперативними даними, співробітники 5-ї служби фсб рф запланували поширити дезінформацію про нібито російське громадянство керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.

«Правдоподібність» фейків планується забезпечити шляхом:

внесення до державних реєстрів рф записів, які нібито мають підтверджувати версію ворожих спецслужб;

публікації скрінів підробних документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

Старт реалізації нової російської ІПСО в українському інформаційному полі має відбутися вже найближчим часом.

«Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні», — констатують в СБУ, закликаючи представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної «сенсаційної» інформації.

Нагадаємо, що навесні ворог організував витік «документів» про підготовку до наступу України, а вже з початком контрнаступу влітку — почав розганяти інформацію про напрями наступу Сил оборони.

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