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Труднощі перекладу: іспанський журналіст розсмішив мережу повідомленням про наступ ЗСУ «з Ненацька»

11:34 14 червня 2023
Танк

В Україні під час війни виникло чимало мемів, пов`язаних з бойовими діями. Так, взятий у полон ще на початку широкомасштабного вторгнення російський військовослужбовец Андрій Рязанцев за зовнішній вигляд став мемом та «чмонею».

Протягом останніх місяців загал активно обговорював контрнаступ, висуваючи чимало версій, однією з яких стала жартівлива про наступ «з Ненацька» — від українського слова «зненацька», тобто раптом. Дотепники малювали різні схеми, позначаючи на «картах» це «місто». Ця гра слів зрозуміла україномовним, а ось іноземців, зокрема, іспанського журналіста, ввела у оману.

У соцмережі з`явилося фото колони військової техніки, яке супроводжувалося коментарем про просування танків до міста Ненацьк, звідки наступатимуть ЗСУ.

«La gran ciudad ucraniana de Nenatsk! Точно треба буде якийсь населенний пункт так перейменувати», — чи то пожартував, чи то запропонував у соцмережах військовослужбовець Віктор Трегубов.

Його фоловери активно відреагували на цю пропозицію.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що підрозділи Сил оборони України ведуть наступальні дії на кількох напрямках. Ненацька серед них немає.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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