Допоможе зекономити на ремонті: чому досвідчені водії повертають кермо догори дригом

Автомобілісти з досвідом, купуючи новий автомобіль, прораховують всі можливі проблеми, з якими можуть зіткнутись при його експлуатації.

При цьому вони сами в процесі користування машиною використовують різні лайфаки. Наприклад, новачки не можуть зрозуміти, чому деякі «старі» водії часто залишають кермо догори дриґом.

Але кермо сконструйоване так, що водій може зрозуміти кут повороту коліс, не залишаючи машини.

Повернуте кермо допомагає уникнути зіткнень на тісних місцях паркування, пише wheel-news.

Також переваги повернутого керма — це легкий виїзд з парковки. Колеса, які не посилені спеціальним механізмом, буває важко повернути на нерухомому автомобілі, особливо коли паркувальних місць мало.

Після того, як колеса попередньо зафіксовані в потрібному положенні, залишається лише натиснути на педаль газу.

Також при паркуванні автомобіля на схилі рекомендується паркуватися кермом догори дриґом. У разі непередбачуваного руху транспортний засіб зупиняється біля шлагбаума, оскільки колеса повертаються до бордюру.

Раніше «ФАКТИ» називали марки машин, які дуже схильні до корозії.

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