Від повторної повістки не застрахований: коли обмежено придатні мають проходити медкомісію

Якщо громадянина було визнано обмежено придатним до служби в армії, він повинен буде повторно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) під час мобілізації.

Тому повістки можуть вручати усім чоловікам від 18 до 60 років, навіть людям з інвалідністю.

Таке роз'яснення дав адвокат Андрій Карпенко.

За словами юриста, під час воєнного стану на повторну медкомісію направляють навіть тих, хто пройшов її планово незадовго до мобілізації. За цей час могло змінитися багато обставин, і людина, яку раніше визнавали придатною, може мати причини для відстрочення й навпаки.

«Якщо від часу останнього проходження ВЛК минуло 12 місяців, ТЦК мають призначити нову ВЛК для військовозобов'язаного», — наголосив юрист.

Тобто, всі чоловіки віком від 18 до 60 років, можуть отримати повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкоматів), та бути направленими на проходження обстеження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Як відомо, законодавством України встановлено три категорії непридатності до військової служби. Це обмежено придатні, непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час, непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

Втім, вручення повістки непридатним до військової служби не означає, що після її отримання вони будуть мобілізовані.

«ФАКТИ» писали про те, хто з українських студентів має право на відстрочку від мобілізації.

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