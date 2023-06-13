Відстрочка від мобілізації для студентів: хто має право, а кого можуть призвати

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Відстрочку від призову на строкову військову службу мають декілька категорій чоловіків призовного віку, зокрема, студенти.

Але саме щодо студентів є нюанси. Про них розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак, передає 24 канал.



Він нагадав, що відповідно до законодавства, студенти вишів та коледжів України мають право на відстрочку від мобілізації. Але вони повинні вчитися на денній або дуальній формі навчання.

Так, стаття 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає повний перелік осіб, які мають право на відстрочку. Це:

- учні училищ;

- студенти коледжів та вишів;

- асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формі.

Студенти, які здобувають освіту заочно, права на відстрочку не мають.

Дуальна форма навчання — це різновид здобуття професійної освіти. В її межах студент теорію вчить у закладі освіти з викладачем, а практичне навчання проходить на виробництві.



Крім того, якщо студента відраховують з навчального закладу, його можуть призвати у військо. Також студентів можуть призвати у період, коли вони вже закінчили навчання на бакалавра, але до магістратури ще не вступили.

«ФАКТИ» писали про те, кого цього літа можуть мобілізувати на військову службу.

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