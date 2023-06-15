Триває потужне протистояння: Маляр розповіла про ситуацію на передовій

Українські війська продовжують йти у наступ та водночас обороняються на деяких ділянках фронту. Наступ триває на півдні Україні та Бахмутському напрямку.

Про це розповіла на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Станом на сьогодні ЗСУ і всі сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто ми здійснюємо наступ на декількох напрямках і оборону. Тому що ворог так само здійснює наступальні дії», — заявила Маляр.

Бахмутський напрямок

За словами заступниці міністра, на Бахмутському напрямку ворог підтягує додаткові резерви та намагається не допустити просування українських сил оборони.

«Нами зафіксовано пересування з півдня ворожого підрозділу десантно-штурмового саме на Бахмутський напрямок. І власне ворог продовжує концентрувати там величезні зусилля: як особового складу, так і військової техніки для того, щоб не давати просуватися ЗСУ», — сказала вона.

Маляр додала, що ЗСУ не дають окупантам реалізувати свої плани, стримують ворожі штурми та атакують у відповідь.

«Тому за попередні півтора тижня просування в зоні ОСУВ „Хортиця“ склало більш як 3 кілометри», — повідомила заступниця міністра.

Південь України

«Що стосується південного напрямку, там на декількох напрямках йде наступ, там так само поступово, але впевнено відбувається просування ЗСУ», — зазначила Маляр.

Водночас окупаційні війська чинять опір, українські сили стикаються з суцільним мінуванням полів, дронами-камікадзе, інтенсивними обстрілами.

«Тому зараз скрізь тривають бої і триває потужне протистояння з доволі сильним противником з РФ», — наголосила вона.

Нагадаємо, що у перші дні літа українські війська розпочали активні наступальні дії у Донецькій та Запорізькій областях. Також до того ЗСУ мали часткові успіхи на флангах Бахмутського напрямку. В Генштабі ЗСУ повідомили, що наступ Сил оборони України триває на трьох напрямках — Бердянському, Маріупольському та Бахмутському. Українські захисники поступово просуваються та вже звільнили низку населених пунктів.

Фото Генштабу ЗСУ

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