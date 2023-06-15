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Тільки цукор та аспірин: дайте огіркам цей чудо-настій — підуть в ріст як на дріжджах й ні за що не будуть жовтіти (відео)

19:33 15 червня 2023
огірки

Для того, щоб розсада огірків була міцною, зеленою й завжди мала живий та свіжий вигляд, а згодом рослини потішили багатим врожаєм, розсаду потрібно правильно підгодувати.

Найкраще використовувати натуральні інгредієнти для приготування підживлення.

Склад та процес приготування розповіли на YouTube-каналі «Поради біолога».

Знадобиться цукор, аспірин та вода.

Дві столові ложки цукру, таблетку аспірину залити двома літрами води та добре збити блендером. Потім додати ще літр води, щоб вийшло 3 літри розчину. Цей розчин має настоятись близько 2 годин.

Потім склянку підживлення розвести у 5 літрах води й поливати розсаду під корінь.


Раніше ми розповідали, чим можна підгодувати троянди, щоб вони довго тішили яскравими квітами.

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