У червні на городах українців розпускаються троянди. Щоб ця краса була незабутньою і тривала довго, рослинам потрібні підживлення, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

Так, троянди дуже люблять органіку. Приготувати можна такі настої:

- курячий послід: розбавляємо водою 1:20, настоюємо 10 днів, після чого розводимо ще раз 1:3;

- коров'як: 1 літр на відро води, настоювати 10 днів, потім розбавити 1:2;

- «зелене» добриво: готуємо настій бур'янів, потім розводимо 1:10.

Також підійде кісткове борошно. Його треба підсипати під кожен кущ по 2−3 столові ложки. Купити засіб можна у зоомагазинах, у ньому багато фосфору, кальцію та інших корисних елементів.

Як писали «ФАКТИ», раніше про лайфхаки, завдяки яким кущі троянди радуватимуть квітами та не хворітимуть, розповідала також садівниця з Вінницької області Раїса Піймало.

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram