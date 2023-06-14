36.91 / 37.39 39.93 / 40.64
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Червень — місяць троянд: чим підживити садову красуню

17:36 14 червня 2023
Троянди

У червні на городах українців розпускаються троянди. Щоб ця краса була незабутньою і тривала довго, рослинам потрібні підживлення, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

Так, троянди дуже люблять органіку. Приготувати можна такі настої:

- курячий послід: розбавляємо водою 1:20, настоюємо 10 днів, після чого розводимо ще раз 1:3;
- коров'як: 1 літр на відро води, настоювати 10 днів, потім розбавити 1:2;
- «зелене» добриво: готуємо настій бур'янів, потім розводимо 1:10.

Також підійде кісткове борошно. Його треба підсипати під кожен кущ по 2−3 столові ложки. Купити засіб можна у зоомагазинах, у ньому багато фосфору, кальцію та інших корисних елементів.

Як писали «ФАКТИ», раніше про лайфхаки, завдяки яким кущі троянди радуватимуть квітами та не хворітимуть, розповідала також садівниця з Вінницької області Раїса Піймало.

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Грошовий дощ

Багатство не за горами: названо знаки Зодіаку, які обов’язково розбагатіють влітку 2023 року

Полуниця

«Полуничка у варенні виходить ціленька, тверденька, наче в’ялена»: Тетяна Литвинова поділилася «найкращим сімейним рецептом від коханої мамочки»

Астрологія

Козерогам буде важко, Терези конфліктуватимуть, а Тельцям завадять непередбачені обставини: гороскоп на «поганий день» 14 червня 2023 року

Йоханнес Бе

П'ятиразового олімпійського чемпіона вкусила гадюка: титулований спортсмен відреагував із гумором

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту