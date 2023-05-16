Справа доходила до бійок: шлюб Брітні Спірс і Сема Асгарі тріщить по швах

Шлюб Брітні Спірс і Сема Асгарі тріщить по швах. Пара не прожила разом і року. Як стверджує американський портал TMZ, 29-річний фітнес-тренер уже кілька тижнів не ночує вдома. А 41-річна співачка знову на межі нервового зриву.

Спірс, за даними TMZ, поглинає кофеїн тоннами в усіх його видах. Вона постійно п'є каву, енергетичні напої, колу та інше. Усе це викликає у Брітні порушення сну. Вона психує і зривається на оточуючих.

Найбільше діставалося Сему. Справа доходила до бійок. Асгарі доводилося захищатися. Кілька разів усе було настільки погано, що втрутилися охоронці. У результаті Сем грюкнув дверима.

Наскільки ця інформація відповідає дійсності, судити поки складно. Буквально кілька днів тому Асгарі виклав в Instagram фото і коротке відео, на якому вони удвох із Брітні катаються на велосипедах. «Прогулянка з моєю жінкою», — підписав Сем цей пост.

Однак TMZ стверджує, що Асгарі та Спірс лише вдають, що у них усе гаразд.

Нагадаємо, Брітні та Сем зіграли весілля в червні минулого року. Для Спірс це третій шлюб. Два її попередні заміжжя закінчилися розлученням. Від другого чоловіка Кевіна Федерлайна співачка народила двох синів. Вони живуть із батьком.

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