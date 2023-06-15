Із Трубіним та Мудриком: Україна U21 визначилася із заявкою на Євро-2023

Молодіжна збірна України, яка обіграла в товариському матчі збірну Кувейту U23, визначилася із остаточною заявкою для участі у фінальному турнірі Євро-2023 (U21), що пройде на полях Румунії та Грузії.

За часи незалежності нашої країни це буде третя молодіжна континентальна першість для «жовто-синіх». У 2006-му українська команда стала віцечемпіоном, поступившись у фіналі Нідерландам, а в 2011-му посіла останнє місце у групі.

До списку із 23 футболістів наставник української «молодіжки» Руслан Ротань та його помічники включили наступних виконавців.

Воротарі: Анатолій Трубін («Шахтар»), Руслан Нещерет («Динамо»), Кирило Фесюн («Колос»).

Захисники: Олексій Сич («Кортрейк», Бельгія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко (обидва — «Динамо»), Арсеній Батагов («Зоря»), Ростислав Лях («Рух»).

Півзахисники: Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Максим Брагару («Чорноморець»), Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Дмитро Криськів, Георгій Судаков (усі — «Шахтар»), Іван Желізко («Валмієра», Латвія), Володимир Бражко («Зоря»), Микола Михайленко («Олександрія»), Олександр Назаренко («Дніпро-1»), Олексій Кащук («Сабах», Азербайджан).

Нападники: Владислав Ванат («Динамо»), Богдан В'юнник («Грацер», Австрія), Данило Сікан («Шахтар»).

Нагадаємо, що у фінальному турнірі континентальної першості «жовто-сині» зіграють у групі В. У першому поєдинку групового етапу суперником нашої збірної буде Хорватія (21 червня), у другому раунді українські хлопці поміряються силами з Румунією (24 червня), а в заключному турі зійдуться з Іспанією (27 червня). Усі ігри відбудуться в Бухаресті.

Додамо, що в рамках підготовки до старту на турнірі «жовто-сині» проведуть 16 червня ще один контрольний матч проти «молодіжки» Ірландії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України відзначила дебют Сергія Реброва гольовою феєрією на полі Німеччини.

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