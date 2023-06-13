«Молодіжка» України, готуючись до Євро-2023, впевнено обіграла екзотичну збірну

У вівторок, 13 червня, молодіжна збірна України, яка обіграла наприкінці березня Данію (3:2) та поступилася Італії (1:3), провела черговий контрольний матч у рамках підготовки до фінального турніру Євро-2023.

Суперником «жовто-синіх» в Австрії стала збірна Кувейту U23. Підопічні Руслана Ротаня здобули впевнену перемогу, забивши два м'ячі після перерви — 2:0 (В'юнник, 51, Сікан, 78).

Склад збірної України U21: Фесюн (Сапутін, 62), Сич (Вівчаренко, 54), Салюк (Сиірота, 62), Таловєров, Драмбаєв (Лях, 46), Желізко, Очеретько (Криськів, 62), Рубчинський (Сігеєв, 46), Алефіренко (Кащук, 62), В'юнник (Сікан, 62), Назаренко (Брагару, 62).

Додамо, що ще в одному контрольному матчі, який стане генеральною репетицією перед стартом на Євро-2023, наша «молодіжка» зіграє у п'ятницю, 16 червня, з Ірландією U21.

Нагадаємо, що у фінальному турнірі континентальної першості «жовто-сині» зіграють у групі В. У першому поєдинку групового етапу суперником нашої збірної буде Хорватія (21 червня), у другому раунді українські хлопці поміряються силами з Румунією (24 червня), а в заключному турі зійдуться з Іспанією (27 червня). Усі ігри відбудуться у Бухаресті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що національна збірна України відзначила дебют Реброва гольовою феєрією на полі Німеччини.

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