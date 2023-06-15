Олімпійський чемпіон із росії помер, не дочекавшись приїзду лікарів швидкої допомоги

У російському підмосков'ї у віці 76 років помер олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу та СРСР із сучасного п'ятиборства Володимир Шмельов. Раніше 32-річну олімпійську чемпіонку Ріо американку Торі Боуї знайшли мертвою у своєму будинку.



Колишній спортсмен перебував у себе вдома, коли відчув нездужання та знепритомнів. Йому викликали бригаду швидкої допомоги, але лікарі лише констатували смерть чоловіка.

«Федерація сучасного п'ятиборства росії підтверджує смерть олімпійського чемпіона Володимира Шмельова, яка настала 14 червня 2023 року. Офіційного висновку про смерть Володимира Костянтиновича федерація нині не має у своєму розпорядженні», — повідомили у пресслужбі ФСПР.

Додамо, що Шмельов став олімпійським чемпіоном у Мюнхені-1972, здобувши нагороду найвищої проби в командному турнірі з сучасного п'ятиборства. Також у його активі два «золота» чемпіонатів світу у командних змаганнях та два «срібла» світових першостей в особистому заліку.

Був у кар'єрі Володимира Костянтиновича й один «заліт». Пазом із Павлом Лєднєвим вони були виключені зі складу збірної СРСР для участі у ЧС-1971, оскільки один попався на порушенні спортивного режиму, а другий «висловив вголос захоплення вітринами під час однієї із закордонних поїздок».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий олімпійський чемпіон Джим Хайнс, який першим у світі пробіг 100-метрівку швидше ніж 10 секунд.

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