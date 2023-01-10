путіністу кіркорову відповіли на «зайку», відправивши за відомою адресою

Український телеведучий Анатолій Анатолич, який народився у Кривому Розі, не зміг стримати гнів від хамського посту путініста кірова, в якому той звертався до його земляка, президента Зеленського.

Нагадаємо, що «простоФіля» через день після впровадження санкцій РНБО вирішив прокоментувати волю українців та президента нашої держави.

Артист виявив неповагу до Володимира Зеленського, згадавши про їхню співпрацю в минулому та назвавши главу України «зайкою».

Потім же у своєму тексті ображений філіп кіркоров порівняв Володимира Зеленського з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером і заявив, що його (Кіркорова — Авт.) пісні «неможливо скасувати».

За старовинною російською традицією кіркорів все перебрехав, заявивши, що це саме в нашій країні, а не в Росії фанатики захопили ЗМІ, забороняють слухати своїх близьких і читати «альтернативні новини».

Анатолій Анатолич не став ображати путініста і «посилати» його кудись подалі, а лише «відправив до Бахмута».

«Дуже хочу, щоб цього гея-гомофоба мобілізували та відправили воювати у складі зеківської армії росії. З нього такий класний чорнобривець навесні під Бахмутом проросте», — зазначив Анатолій Анатоліч в Instagram.

Можна тільки уявити, що станеться зі зніженим артистом, якщо він потрапить до запеклих головорізів, маніяків та сексуальних збоченців пригожина. Можливо, порозумнішає, а може, просто не встигне цього зробити під вогнем ЗСУ.

Зазначимо, що незважаючи на те, що кремлівський клоун і вивіз дітей з росії за кордон, сам він продовжує надихати російський народ на смерть «за батьківщину, за путіна».

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