Трагедія з грецьким судном: 79 нелегалів загинули в морі, сотні вважаються зниклими безвісти

В Іонічному морі недалеко від узбережжя Греції триває масштабна пошукова операція. Її розпочали 14 червня після аварії великого грецького рибальського судна з нелегалами з Північної Африки на борту. Судно перекинулося в міжнародних водах і затонуло. Врятувати вдалося поки що 104 осіб. Офіційно підтверджено загибель 79 мігрантів. Сотні вважаються зниклими безвісти. Раніше «ФАКТИ» писали, що подібна трагедія сталася біля берегів Італії, де на пляж викинуло майже 60 трупів, включно з немовлям.

Ніхто не може поки що сказати точно, скільки людей перебувало на борту в момент аварії. Ті, хто вижив, стверджують, що щонайменше 750.

Грецька прокуратура допитує трьох членів команди судна, які опинилися серед врятованих.

Європейські ЗМІ назвали аварію однією з найбільших трагедій в історії Греції. В Афінах із такою оцінкою згодні. У країні оголошено триденну загальнонаціональну жалобу за загиблими. Вона триватиме до 18 червня.

Рибальське судно затонуло приблизно за 50 морських миль на північний захід від міста Пілос. Вийшов з ладу двигун. Команда втратила керування судном, що і стало причиною аварії. Судно пішло під воду протягом якихось 15 хвилин.

Жахливо те, що людей можна було врятувати. Увечері 13 червня судно помітив літак прикордонної служби Євросоюзу Frontex. Пілот повідомив, що воно переповнене людьми. Водночас він підкреслив, що ні в кого з них немає рятувальних жилетів.

Берегова охорона Греції прийняла цю інформацію. Її представники кілька разів зв'язувалися із судном супутниковим телефоном і пропонували допомогу. Їм відповідали: «Ми прямуємо до Італії, допомога не потрібна. Ми не хочемо нічого іншого, окрім як іти далі своїм курсом».

Тих, кого вдалося врятувати, доправили до грецького міста Каламата. Повідомляється, що більшість нелегалів — громадяни Лівії. Є також представники інших країн Північної Африки.

Врятованих відвідала президент Греції Катерина Сакелларопулу. Нелегали розповіли їй, що перебували в плаванні кілька діб. На судні не вистачало продуктів і питної води. У вівторок, 13 червня, до них підійшло судно з мальтійським прапором, яке доставило свіжі припаси.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у США у вантажівці знайдено мертвими 46 нелегалів.

На фото в заголовку судно незадовго до аварії. Знімок зроблено береговою охороною Греції

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