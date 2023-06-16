Автомобіль субсидії не завада: частини українців спростили умови призначення виплат

Кабмін спростив механізм призначення житлової субсидії — окрім можливості подавати спрощений варіант заяви без декларації про доходи, частині населення не враховуватимуть певні доходи та майно.

Як пише «Соціальна інформаційна платформа», таке рішення ухвалив уряд.

Зокрема при призначенні субсидії не враховуватиметься наявність автівок у:

прийомних сімей;

багатодітних сімей;

сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє та більше дітей;

сімей, до складу яких входить особа з інвалідністю.

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Не враховуватимуть доходи членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів, а також не враховуватимуть їх при визначенні соціальних нормативів.

«Також змінами передбачено нарахування субсидій та пільг жителям регіонів у зоні активних бойових дій чи під окупацією, де не працюють органи соціального захисту. Їм нараховуватимуть допомогу на оплату житлово-комунальних послуг згідно з даними, які є в реєстрах отримувачів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Виплати зараховуватимуть на банківську картку», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Мінсоцполітики розповіли, як розраховується розмір субсидій для мешканців окупованих територій.

А юристи пояснювали, чи можуть розраховувати на державну допомогу для оплати послуг ЖКГ люди із заборгованостями з комунальних платежів.

Фото Pixabay

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