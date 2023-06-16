«Ніби вся оніміла»: Валентина Хамайко зізналася у своєму емоційному стані

Ведуча «Сніданок. Вихідний» (1+1 Україна) Валентина Хамайко, в родині якої сталося горе, на своїй сторінці у соціальній мережі показала, як працює на своєму городі. Валя великою сім’єю живе за містом, має свій чималенький город, на якому вирощує картоплю, томати, огірки, квасолю, буряки, моркву та ще багато чого іншого. Підписників здивувало, чому ведуча порпається у землі без рукавичок.

«Багато отримала питань — як це ви голими руками рвете бур’ян? — зауважила ведуча. — Які будуть ваші руки? По-перше, я відверто не бачу в цьому ніякої катастрофи. По-друге, у мене є якась фізична потреба відчувати землю руками. Так, саме фізична потреба, незважаючи на активний день, ввечері лізти до землі, набиратися від неї якогось спокою».

Валентина відверто розказала, які почуття відчуває у цей складний час.

«У мене зараз такий стан, коли втрачається чутливість навіть в тілі, ти ніби онімів увесь, ти ніби ватний, — зізнається Валентина. — І коли в тебе такий стан, хочеться привести себе до тями. І мене рятує ось це занурення туди, ближче до природи: побути на самоті, подумати, торкатись землі. Я насправді від неї набираюся енергії. Мені потрібно було руками відчувати, як колеться троянда, як пече кропива.

А манікюр… я його зроблю через день і все буде ок. При тому, що я вже дуже давно не користуюся ніякими видами лаку, бо з моїм темпом життя і кількістю контакту з водою, землею ніякі лаки не витримують, навіть ультрасучасні".

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Павло Зібров розказав про життя під час великої війни.

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